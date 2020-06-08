У Криму занижують статистику щодо Covid-19 заради ослаблення обмежень, - правозахисники
Раніше на півострові почали пом'якшувати карантин
В анексованому Криму цілеспрямовано занижують цифри про кількість смертей і заражень від Covid-19. Це робиться для продовження зняття обмежень.
Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».
Так, за останню добу на півострові зафіксували 14 нових випадків. Загальне число заражень за час пандемії, згідно з даними так званої «влади Криму», становить 614 осіб.
«Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження Covid-19 і кількості смертей від Covid-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли – 797.
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Всього27462
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Хворіють14470
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Одужали12195
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Померли797
Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.