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    У Криму занижують статистику щодо Covid-19 заради ослаблення обмежень, - правозахисники

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    Загальне число заражень за час пандемії, згідно з даними так званої &laquo;влади Криму&raquo;, становить 614 осіб - У Криму занижують статистику щодо Covid-19 заради ослаблення обмежень, - правозахисники
    Загальне число заражень за час пандемії, згідно з даними так званої «влади Криму», становить 614 осіб

    Раніше на півострові почали пом'якшувати карантин

    В анексованому Криму цілеспрямовано занижують цифри про кількість смертей і заражень від Covid-19. Це робиться для продовження зняття обмежень.

    Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

    Так, за останню добу на півострові зафіксували 14 нових випадків. Загальне число заражень за час пандемії, згідно з даними так званої «влади Криму», становить 614 осіб.

    «Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження Covid-19 і кількості смертей від Covid-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли – 797.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797


    Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.

    Крим правозахисники карантин окупація коронавірус
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