  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У московському фітнес-клубі на очах відвідувачів застрелили злодія в законі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В московському фітнес-клубі вбили кримінального авторитета Алі Гейдарова - У московському фітнес-клубі на очах відвідувачів застрелили злодія в законі (відео)
    В московському фітнес-клубі вбили кримінального авторитета Алі Гейдарова
    Фото: Фонтанка.ру

    Вбитий - злодій в законі Альберт Рудий (Алі Гейдаров)

    Невідомий розстріляв людину в фітнес-клубі на вулиці Авіаційній в Москві. Про це повідомляє московське управління Слідчого комітету.

    «Невідомий чоловік, перебуваючи в фітнес-клубі, розташованому по вулиці Авіаційній в місті Москві, зробив в потерпілого кілька пострілів з вогнепальної зброї, від яких останній помер на місці події, після чого [нападник] зник», – йдеться в повідомленні.

    Слідчі завели кримінальну справу за ст. 105 КК РФ (вбивство), ст. 222 КК (незаконний обіг зброї).

    На відеозаписах, опублікованих ЗМІ, видно, як в тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, який займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, що знаходяться поруч, розбігаються. Той, хто стріляв ж біжить до стіни, забирає червоний рюкзак і йде.

    Джерело «Інтерфаксу» і 47news повідомили, що вбитий - злодій в законі Альберт Рудий (Алі Гейдаров).

    Нагадаємо, російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона. Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона.

    Теги: Росія вбивство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies