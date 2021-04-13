У московському фітнес-клубі на очах відвідувачів застрелили злодія в законі (відео)

Вбитий - злодій в законі Альберт Рудий (Алі Гейдаров)

Невідомий розстріляв людину в фітнес-клубі на вулиці Авіаційній в Москві. Про це повідомляє московське управління Слідчого комітету.

«Невідомий чоловік, перебуваючи в фітнес-клубі, розташованому по вулиці Авіаційній в місті Москві, зробив в потерпілого кілька пострілів з вогнепальної зброї, від яких останній помер на місці події, після чого [нападник] зник», – йдеться в повідомленні.

Слідчі завели кримінальну справу за ст. 105 КК РФ (вбивство), ст. 222 КК (незаконний обіг зброї).

На відеозаписах, опублікованих ЗМІ, видно, як в тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, який займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, що знаходяться поруч, розбігаються. Той, хто стріляв ж біжить до стіни, забирає червоний рюкзак і йде.

Джерело «Інтерфаксу» і 47news повідомили, що вбитий - злодій в законі Альберт Рудий (Алі Гейдаров).

Нагадаємо, російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона. Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона.