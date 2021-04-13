Єрмак заявив, що США мають розмістити в Україні ЗРК Patriot

Андрій Єрмак заявив, що в Україні потрібно розмістити американські ЗРК Patriot

Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі

США потрібно розмістити на території України зенітні ракетні комплекси Patriot. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу Time.

«Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу», – заявив Єрмак. Але, мовляв, при цьому США розміщують Patriot в Польщі.

«Вони повинні бути тут», – упевнений представник української влади.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Time вважає, що Росія не лише стягує війська до кордону України, але й засилає пропагандистів на окуповану територію

переміщення російських військ поблизу українського кордону націлене на залякування Києва та країн Заходу.

«Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її силиі», – зауважив він.

Український лідер додав, що Росія розраховує загострити обставини настільки, щоб показати, що Захід проявить нерішучість в підтримці України.

Водночас за словами Зеленського, українська влада «не стверджують, що піде реальна ескалація«. «Це просто може не відповідати нічиїм інтересам», – резюмував український лідер.

Зауважимо, що Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Раніше повідомлялося, що Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot.