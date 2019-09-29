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    Кримінал

    У Кривому Розі літній чоловік застрелився в парку серед білого дня

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    У Кривому Розі літній чоловік застрелився в парку серед білого дня
    Фото: Первый городской

    Правоохоронці з’ясовують подробиці трагедії

    Вдень 28 вересня в Долгінцевському районі Кривого Рогу застрелився чоловік.

    Тіло самогубця знайшли на лавці в парку. Інформацію підтвердили в прес-службі Криворізького відділу поліції, повідомляє «Первый городской».

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    За даними поліцейських, інцидент стався в районі «Дружби». Тут помер мужчина 77 років.

    Як розповіли очевидці, спершу чоловік сидів на лавці в парку, потім дістав травматичну зброю і вистрілив в голову. Правоохоронці з’ясовують подробиці того, що сталося.

    На місце також прибули патрульні і слідчий.

    Як повідомлялося, вранці, 27 вересня, на території Саксаганського району м. Кривий Ріг екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В салоні авто було виявлено зброю, а саме пістолет та пневматичну рушницю. На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух та переїхав ногу поліцейському, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки.

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