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    У світі

    У Росії лікарі відрізали малюку третю ногу

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    За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя - У Росії лікарі відрізали малюку третю ногу
    За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя

    Дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору

    У Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.

    Про це повідомляють росЗМІ.

    Як зазначається, дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору.

    Через дві п'ятки на середній нозі медики припустили, що новонароджений міг бути близнюком-паразитом.

    При цьому відомо, що вагітність матері протікала без ускладнень.

    Лікарі помітили неприродний стан плода під час УЗД, але жінка відмовилася переривати вагітність.

    Зайву ногу хлопцеві хірурги видалили в серпні 2018 року.

    У лютому 2019 року поточного року дитині видалили другу сечовівидну систему, далі на хлопчика чекають операції з усунення аноректального пороку і сігмостоми.

    За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя.

    Росія здоров'я діти лікар жінка
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