У Росії лікарі відрізали малюку третю ногу
Дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору
У Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначається, дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору.
Через дві п'ятки на середній нозі медики припустили, що новонароджений міг бути близнюком-паразитом.
При цьому відомо, що вагітність матері протікала без ускладнень.
Лікарі помітили неприродний стан плода під час УЗД, але жінка відмовилася переривати вагітність.
Зайву ногу хлопцеві хірурги видалили в серпні 2018 року.
У лютому 2019 року поточного року дитині видалили другу сечовівидну систему, далі на хлопчика чекають операції з усунення аноректального пороку і сігмостоми.
За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя.