У Росії лікарі відрізали малюку третю ногу



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За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя

Дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору

У Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, дитина народилася з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору.

Через дві п'ятки на середній нозі медики припустили, що новонароджений міг бути близнюком-паразитом.

При цьому відомо, що вагітність матері протікала без ускладнень.

Лікарі помітили неприродний стан плода під час УЗД, але жінка відмовилася переривати вагітність.

Зайву ногу хлопцеві хірурги видалили в серпні 2018 року.

У лютому 2019 року поточного року дитині видалили другу сечовівидну систему, далі на хлопчика чекають операції з усунення аноректального пороку і сігмостоми.

За словами лікарів, у хлопчика є всі шанси на повноцінне життя.