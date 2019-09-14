У Києві іноземець вбив колишню дружину



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Між колишніми чоловіком та дружиною виникла сварка

У столиці проводиться розшук громадянина Азербайджану, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Попередньо встановлено, що між колишніми чоловіком та дружиною виникла сварка, під час якої чоловік наніс жінці кілька ударів ножем. Від отриманих поранень жінка 1996 року народження померла на місці. Після цього зловмисник втік.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинулася людина.