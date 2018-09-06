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    У Кривому Розі поліцейський Prius врізався в три автівки

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    Поліцейська автівка після ДТП - У Кривому Розі поліцейський Prius врізався в три автівки
    Фото: 0564
    Поліцейська автівка після ДТП

    На регульованому перехресті зіткнулися автомобіль ВАЗ, Skoda, маршрутне таксі і Toyota Prius

    У Кривому Розі сталася аварія з участю автомобіля патрульної поліції, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина.

    Про це повідомляє 0564.

    Повідомляється, що 6 вересня приблизно на перехресті вулиць Тімірязєва та Мусоргського сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, на регульованому перехресті зіткнулися автомобіль ВАЗ, Skoda, маршрутне таксі і Toyota Prius.

    За словами очевидців, автомобіль ВАЗ рухався по вулиці Мусоргського, а поліцейські рухалися по вулиці Тімірязєва.

    Зі слів свідків, поліцейські «летіли і врізалися в ВАЗ». Після цього поліцейський автомобіль відкинуло на легковий автомобіль Skoda, який рухався по вул. Мусоргського і в маршрутне таксі №323.

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    За попередньо інформацією, постраждав водій авто ВАЗ, його госпіталізували. В салоні маршрутки ніхто з пасажирів не постраждав. При цьому інші ЗМІ повідомляють про двох постраждалих.

    Раніше цього тижня у Києві тролейбус врізався в авто поліції.
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