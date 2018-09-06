У Кривому Розі поліцейський Prius врізався в три автівки



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Фото: 0564 Поліцейська автівка після ДТП

На регульованому перехресті зіткнулися автомобіль ВАЗ, Skoda, маршрутне таксі і Toyota Prius

У Кривому Розі сталася аварія з участю автомобіля патрульної поліції, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє 0564.

Повідомляється, що 6 вересня приблизно на перехресті вулиць Тімірязєва та Мусоргського сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, на регульованому перехресті зіткнулися автомобіль ВАЗ, Skoda, маршрутне таксі і Toyota Prius.

За словами очевидців, автомобіль ВАЗ рухався по вулиці Мусоргського, а поліцейські рухалися по вулиці Тімірязєва.

Зі слів свідків, поліцейські «летіли і врізалися в ВАЗ». Після цього поліцейський автомобіль відкинуло на легковий автомобіль Skoda, який рухався по вул. Мусоргського і в маршрутне таксі №323.

За попередньо інформацією, постраждав водій авто ВАЗ, його госпіталізували. В салоні маршрутки ніхто з пасажирів не постраждав. При цьому інші ЗМІ повідомляють про двох постраждалих.