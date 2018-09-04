У Києві тролейбус врізався в авто поліції



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Фото: Еспресо

За інформацією ЗМІ, патрульні повертали з другого ряду без жодних сигналізуючих засобів

У Києві в понеділок ввечері не розминулись поліцейське авто та тролейбус.

Як повідомляє «Еспресо», на перехресті вулиці Чорновола та Маршала Рибалка тролейбус стояв у крайній правій смузі на світлофорі, чекаючи на своє зелене світло.

Коли ж зелене світло увімкнулося та тролейбус почав рух, то з другого ряду без жодних сигналізуючих засобів повороту та проблискових маячків повертав патруль поліції.

«Він повертав праворуч на Маршала Рибалка, перегородивши рух міському транспорту. Як результат тролейбус врізався у стражів порядку», - пише ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Вину кожного з учасників аварії встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у понеділок, 3 вересня, на проспекті Свободи, 20 у Києві сталася ДТП: зіткнулися маршрутний автобус «Богдан» №455 і Nissan Leaf служби таксі Uber.