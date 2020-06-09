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    У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами під час руху

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    <span>Пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон трамвая</span> - У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами під час руху
    Пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон трамвая
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Пасажири встигли покинути трамвай до приїзду рятувальників

    У вівторок вдень, 9 червня, на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району у Кривому Розі загорівся один з вагонів трамвая №2 під час руху. Рятувальникам вже вдалося загасити пожежу.

    Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

    Після приїзду рятувальники встановили, що пожежа сталася під час слідування за маршрутом від станції «Кільце Артема» до станції «Зарічна», поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» у другому вагоні трамваю №2.

    «Пасажири на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно покинули салон електротранспорту. В результаті пожежі ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

    Фото: dp.dsns.gov.ua
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Повідомляється, що вогнем знищений один з вагонів трамвая та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв. метрів.

    Пожежу локалізовано о 13:42 і ліквідовано о 14:10.

    Причини займання з'ясовуються.

    пожежа Кривий Ріг лікарня рятувальники Дніпропетровщина
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