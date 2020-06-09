У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами під час руху
Пасажири встигли покинути трамвай до приїзду рятувальників
У вівторок вдень, 9 червня, на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району у Кривому Розі загорівся один з вагонів трамвая №2 під час руху. Рятувальникам вже вдалося загасити пожежу.
Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Після приїзду рятувальники встановили, що пожежа сталася під час слідування за маршрутом від станції «Кільце Артема» до станції «Зарічна», поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» у другому вагоні трамваю №2.
«Пасажири на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно покинули салон електротранспорту. В результаті пожежі ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вогнем знищений один з вагонів трамвая та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв. метрів.
Пожежу локалізовано о 13:42 і ліквідовано о 14:10.
Причини займання з'ясовуються.