У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами під час руху



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Пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон трамвая Фото: dp.dsns.gov.ua

Пасажири встигли покинути трамвай до приїзду рятувальників

У вівторок вдень, 9 червня, на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району у Кривому Розі загорівся один з вагонів трамвая №2 під час руху. Рятувальникам вже вдалося загасити пожежу.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Після приїзду рятувальники встановили, що пожежа сталася під час слідування за маршрутом від станції «Кільце Артема» до станції «Зарічна», поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» у другому вагоні трамваю №2.

«Пасажири на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно покинули салон електротранспорту. В результаті пожежі ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Повідомляється, що вогнем знищений один з вагонів трамвая та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 13:42 і ліквідовано о 14:10.

Причини займання з'ясовуються.