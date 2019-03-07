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    У Кропивницькому чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня

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    У Кропивницькому чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня

    Як пояснив 64-річний чоловік, він хотів підзаробити грошей донці на подарунок до 8 березня

    У Кропивницькому чоловік вкрав каналізаційні люки, щоб підзаробити на подарунок для доньки до 8 березня. Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції Кіровоградської області у Facebook.

    Інспектори поліції отримали повідомлення, що невідомий хоче викрасти каналізаційні люки на вулиці Юрія Коваленка.Правоохоронці обстежили територію та виявили автомобіль імовірного зловмисника. В багажнику його автомобіля були два каналізаційні люки.

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    Як пояснив 64-річний чоловік, він хотів підзаробити грошей донці на подарунок до 8 березня. Чоловіка та знахідки патрульні передали слідчим.

    Нагадаємо, у Кіровоградській області багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу. Жінка проникла на територію чужого домоволодіння і з будинку викрала чавунну плиту пічного опалення, три металеві труби, чавунний котел парового опалення та металеві кутники. З місця вчинення злочину зникла, викраденим розпорядилася на власний розсуд. Обвинувачена заподіяла потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 810 грн 96 коп.

    Жінка у суді підтвердила, що дійсно скоїла крадіжку металевих речей з будинку потерпілої, оскільки їй терміново потрібні були кошти, щоб здати в школу. Жінка утримує трьох неповнолітніх дітей. Маловисківський районний суд визнав її винною у вчиненні злочину і призначив покарання – рік умовно.

    Джерело: УНН

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