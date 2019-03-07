У Вінниці оштрафували людей, які на вулиці продавали тюльпани до 8 березня



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Жіноче свято з порушеннями

6 березня у Вінниці працівники Муніципальної поліції оштрафували кількох громадян, які перед святом продавали тюльпани у невстановленому місці. Порушників виявили на проспекті Коцюбинського.

«Сьогодні працівники Муніципальної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП на громадян за торгівлю квітами у невстановленому місці по проспекту Коцюбинського.

Санкція ст. 152 КУпАП передбачає накладення штрафу на фізичних осіб – від 340 до 1360 гривень», - зазначено в повідомленні Муніципальної поліції.

Джерело: vinnitsa.info