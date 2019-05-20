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    У Кропивницькому троє неповнолітніх до смерті побили чоловіка

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    <p>Інцидент стався 12 травня у лiсосмузi неподалiк магазину</p> - У Кропивницькому троє неповнолітніх до смерті побили чоловіка

    Інцидент стався 12 травня у лiсосмузi неподалiк магазину

    Двох осiб, причетних до злочину, затримали

    У Кропивницькому троє неповнолітніх побили чоловіка, через два дні потерпілий помер у лікарні.

    Про це 20 травня повідомляє місцеве видання Златопіль з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

    Зазначається, що інцидент стався 12 травня у лiсосмузi неподалiк магазину «Пiвденний шлях». Чоловік підійшов до компанії підлітків і запитав, де можна придбати випивку. Серед неповнолітніх був і його син. Родичі посварилися.

    «Один із товаришів втрутився у сварку і вдарив батька товариша. Побиття хлопці продовжили вже утрьох», - пише видання.

    У результаті неповнолітні спричинили чоловіку тілесні ушкодження у вигляді важкої відкритої проникаючої черепно-мозкової травми, забою головного мозку важкого ступеню, множинних переломів кісток склепіння та основи черепа.

    В подальшому від отриманих тілесних ушкоджень у відділенні анестезіології обласної лікарні чоловік помер.

    Iнформацiю за цим фактом правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 ККУ. Двох осiб, причетних до злочину, затримали.

    Нагадаємо, у Запоріжжі, 14 травня, на території школи знайшли труп чоловіка.

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