У Кропивницькому троє неповнолітніх до смерті побили чоловіка



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Інцидент стався 12 травня у лiсосмузi неподалiк магазину

Двох осiб, причетних до злочину, затримали

У Кропивницькому троє неповнолітніх побили чоловіка, через два дні потерпілий помер у лікарні.

Про це 20 травня повідомляє місцеве видання Златопіль з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що інцидент стався 12 травня у лiсосмузi неподалiк магазину «Пiвденний шлях». Чоловік підійшов до компанії підлітків і запитав, де можна придбати випивку. Серед неповнолітніх був і його син. Родичі посварилися.

«Один із товаришів втрутився у сварку і вдарив батька товариша. Побиття хлопці продовжили вже утрьох», - пише видання.

У результаті неповнолітні спричинили чоловіку тілесні ушкодження у вигляді важкої відкритої проникаючої черепно-мозкової травми, забою головного мозку важкого ступеню, множинних переломів кісток склепіння та основи черепа.

В подальшому від отриманих тілесних ушкоджень у відділенні анестезіології обласної лікарні чоловік помер.

Iнформацiю за цим фактом правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 ККУ. Двох осiб, причетних до злочину, затримали.

Нагадаємо, у Запоріжжі, 14 травня, на території школи знайшли труп чоловіка.