У Запоріжжі біля школи знайшли труп



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Фото: zp.npu.gov.ua

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи, але, за попередньою інформацією, тілесних ушкоджень, які вказують на ймовірне вбивство, немає

У Запоріжжі, 14 травня, на території школи знайшли труп чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Повідомлення про знайдене тіло надійшло до Дніпровського відділку поліції 14 травня о 20:13.

«По вулиці Вавілова, біля школи виявили труп чоловіка. На місці події поліцейські встановили, що чоловік був 1983 року народження. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Але за попередньою інформацією, тілесних ушкоджень, які вказують на ймовірне вбивство, немає», - сказали в прес-службі.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, у Києві неподалік від перехрестя вулиць Кубанської України та Академіка Курчатова у Києві (масив Лісовий) виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в кюветі лісової зони. Його знайшли друзі померлого. За попередньою інформацією, чоловікові було 54 роки. Останні кілька років він ніде не проживав і був бездомним.