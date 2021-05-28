У квартирі «слуги народу» проводять обшук: що сталося

Максим Пашковський заявив, що службове житло нардепа має особливий статус і ніяке «бидло в балаклавах» не може зламувати замки й заходити в приміщення

Аби уникнути провокацій, депутат заявив, що не зберігає вдома жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, чи вибухонебезпечних речовин

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Пашковський заявив, що в його службову квартиру в Києві увірвалися невідомі особи.

Про це він повідомив у Facebook ввечері 28 травня.

«Прямо в цей момент в мою службову квартиру в м.Києві, шляхом зламу дверних замків та пошкодження системи сигналізації, вдерлися невідомі особи», – написав він.

За словами Пашковського, з невідомих йому причин «здійснили захоплення» його особистого майна в тому числі кореспонденції та документації народного депутата України.

«Щоб уникнути будь-яких провокативних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що у моєму помешканні ніколи не зберігалося та не зберігається жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин», – написав він.

Як видно на оприлюдненому нардепом фото, один з чоловіків одягнений у форму співробітника Нацполіції.

У коментарях до допису ситуацію намагався пояснити адвокат Денис Циплін. За його словами, квартира перейшла у власність іншої особи після 10 років судової тяганини.

«Колишній власник здав цю квартиру депутату, аби нова власниця боялася заявляти про свої права. Як на мене – підставили депутата, затягують у конфлікт», – припустив адвокат.

«Хоча насправді ніхто не знав, що квартиру орендує народний депутат. От і вся халепа. Не треба шукати чорного кота у темряві. Як завжди, все просто і банально», – пояснив юрист.

Пашковський відповів, що службове житло нардепа має особливий статус і ніяке «бидло в балаклавах» не може зламувати замки й заходити в приміщення. Він також додав, що у себе вдома зберігає особливо важливу інформацію, тому вже написав заяву в поліцію та фіксуватиме все, що зникло після візиту «гостей».

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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