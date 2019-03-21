У лікарні помер хлопчик, який постраждав у пожежі на Миколаївщині



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Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем Фото:ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Пожежа сталася 20 березня у селі Шевченкове

У с. Шевченкове на Миколаївщини внаслідок пожежі постраждав чотирирічний хлопчик, лікарям не вдалося врятувати дитині життя.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Трагедія сталася 20 березня в житловому будинку на вул. Садова. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:48.

«Очевидець сповістив про займання та акцентував увагу на тому, що в помешканні проживає багатодітна родина, і в приміщенні можуть знаходитись діти», - розповіли в ДСНС.

Після прибуття на місце пожежі в щільно задимленому приміщенні рятувальники виявили чотирирічного непритомного хлопчика та винесли назовні.

«Бригада швидкої медичної допомоги терміново надала необхідну першу допомогу, провела передреанімайційні дії. Дитину було підключено до апарату штучної вентиляції легенів та направлено до лікарні. Стан дитини оцінювався, як критично важкий. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати життя дитині не вдалось», - повідомили в ДСНС.

О 16:30 пожежу на площі 70 м кв. було локалізовано, о 17:25 ліквідовано, її попередня причина - дитячі пустощі з вогнем.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 5 одиниць техніки та 16 чоловік.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок чого загинули троє людей.