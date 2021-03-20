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    У лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців

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    Добровольці можуть записатися через гарячу телефонну лінію, або заповнивши форму онлайн - У лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців
    Добровольці можуть записатися через гарячу телефонну лінію, або заповнивши форму онлайн
    Фото: city-adm.lviv.ua

    Місто обіцяє матеріальну підтримку всім волонтерам, що прийдуть на допомогу

    Львівський міський голова Андрій Садовий звернувся до незадіяних у протиепідемічних заходах медиків з проханням долучитися до боротьби з пандемією. Як написав у своєму Tеlagram, допомога необхідна через стрімке збільшується кількість хворих на коронавірус, зокрема тих, хто потребує госпіталізації.

    За даними міського голови, щодня на Львівщині в лікарні кладуть 250–300 пацієнтів з Covid-19. За добу 19 березня їх кількість сягнула 338.

    За словами Садового, на Львівщині роблять все, аби збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Однак лікарів та інших медичних працівників критично не вистачає.

    «Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей», – зазначив мер.

    Садовий попросив всіх, хто має медичну освіту допомогти та приєднатись. Гарантують гідну фінансову винагороду.

    Всіх охочих просять зателефонувати на гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму.

    У Львівській області за добу виявили 1180 нових хворих на коронавірус. Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у регіоні діагностували понад 92 тисяч випадків інфекції. За цей час одужали близько 74 тисячі людей, але 2474 – померли.

    Через це у всій області, зокрема у Львові, 19 березня запровадили локдаун. Він діятиме 10 днів, однак, за потреби, його можуть продовжити.

    5 березня прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розгорнути у Львові два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

    На початку березня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії.

    За даними Київського міського голови Віталія Кличка, заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 74 відсотки.

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    Теги: Львівщина РНБО Андрій Садовий Львів мер Руслан Марцінків коронавірус
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