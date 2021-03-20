У лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців

Добровольці можуть записатися через гарячу телефонну лінію, або заповнивши форму онлайн

Місто обіцяє матеріальну підтримку всім волонтерам, що прийдуть на допомогу

Львівський міський голова Андрій Садовий звернувся до незадіяних у протиепідемічних заходах медиків з проханням долучитися до боротьби з пандемією. Як написав у своєму Tеlagram, допомога необхідна через стрімке збільшується кількість хворих на коронавірус, зокрема тих, хто потребує госпіталізації.

За даними міського голови, щодня на Львівщині в лікарні кладуть 250–300 пацієнтів з Covid-19. За добу 19 березня їх кількість сягнула 338.

За словами Садового, на Львівщині роблять все, аби збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Однак лікарів та інших медичних працівників критично не вистачає.

«Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей», – зазначив мер.

Садовий попросив всіх, хто має медичну освіту допомогти та приєднатись. Гарантують гідну фінансову винагороду.

Всіх охочих просять зателефонувати на гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму.

У Львівській області за добу виявили 1180 нових хворих на коронавірус. Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у регіоні діагностували понад 92 тисяч випадків інфекції. За цей час одужали близько 74 тисячі людей, але 2474 – померли.

Через це у всій області, зокрема у Львові, 19 березня запровадили локдаун. Він діятиме 10 днів, однак, за потреби, його можуть продовжити.

5 березня прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розгорнути у Львові два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

На початку березня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії.

За даними Київського міського голови Віталія Кличка, заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 74 відсотки.