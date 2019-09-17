Офіс президента виступив за введення національної прескарти і стандартизацію журналістської діяльності



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Установчі збори з обрання членів Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті Фото: president.gov.ua

У вівторок в Офісі президента відбулися установчі збори з обрання членів Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті

Офіс президента виступає за введення національної прес-карти і стандартизацію журналістської діяльності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

У вівторок в Офісі президента відбулися установчі збори з обрання членів Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті.

Представник Офісу президента в раді Максим Кречетов зазначив, що рада має займатися питанням саморегуляції журналістів і виробити принципи роботи журналіста.

«Це питання національної прес-карти, про яку говорять уже не перший рік. Тому що сьогодні кожен може надрукувати собі посвідчення працівника ЗМІ. Мають бути прописані єдині стандарти журналістики. Має бути формалізація редакційної політики кожної редакції, щоб факт порушення цих стандартів з боку власника, влади, самого журналіста можна було зафіксувати», - сказав він.

Учасники зборів обрали тимчасовий склад ради, який має розробити положення про її діяльність, після затвердження положення буде обрано постійний склад ради.

Також до складу ради мають входити представники Незалежної медіапрофспілки України (НМПУ) і Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Секретарем ради учасники обрали Вадима Городського, перше засідання ради відбудеться через два тижні.

«Будь-хто з охочих зможе приходити на засідання або письмово надавати пропозиції до положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів», - сказав Кречетов.

Він заявив, що рада має сформулювати сучасний зміст поняття «свобода слова», коли за допомогою Інтернету кожен може бути кореспондентом або блогером.

Зазначимо, НСЖУ сподівається на допомогу Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському в розслідуванні злочинів проти журналістів.