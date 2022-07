У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту

Удень 1 липня протестувальники увірвалися до парламенту Лівії в місті Тобрук, підпаливши вхід до будівлі. У такий спосіб демонстранти висловили свій гнів проти ворогуючих політичних партій Лівії, повідомляє Reuters із посиланням на свідків.

При цьому сили безпеки, які охороняли парламент, залишили місце події.

«Протестувальники в Тобруку, звинувативши парламент у державній зраді та крадіжці державних грошей, приблизно за вісім років після його обрання увірвалися до будівлі та підпалили її частини після виведення звідти збройних сил», – пишуть журналісти.

#Libya: Protesters in Tobruk broke into Libya’s parliament building today, setting fire to the building. Protests have now taken place in Benghazi, Tobruk, and other smaller cities today over Libya’s failed dual government and poor living conditions.https://t.co/me4JHHvfRG pic.twitter.com/7qmFFn5XXz