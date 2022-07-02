У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту

Протестувальники в Тобруку увірвалися до будівлі та підпалили її частини після виведення звідти збройних сил

Удень 1 липня протестувальники увірвалися до парламенту Лівії в місті Тобрук, підпаливши вхід до будівлі. У такий спосіб демонстранти висловили свій гнів проти ворогуючих політичних партій Лівії, повідомляє Reuters із посиланням на свідків.

При цьому сили безпеки, які охороняли парламент, залишили місце події.

«Протестувальники в Тобруку, звинувативши парламент у державній зраді та крадіжці державних грошей, приблизно за вісім років після його обрання увірвалися до будівлі та підпалили її частини після виведення звідти збройних сил», – пишуть журналісти.

#Libya: Protesters in Tobruk broke into Libya’s parliament building today, setting fire to the building. Protests have now taken place in Benghazi, Tobruk, and other smaller cities today over Libya’s failed dual government and poor living conditions.https://t.co/me4JHHvfRG pic.twitter.com/7qmFFn5XXz — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 1, 2022

Як зазначає видання, у п'ятницю, 1 липня в Тобруку, Бенгазі та деяких менших містах країни відбулися антиурядові демонстрації.

Scenes from Libyan parliament headquarters after it was stormed by protestors. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/5Maas50KbN — Alwasat (@alwasatengnews) July 1, 2022

Лівія перебуває в хаосі після повстання 2011 року за підтримки НАТО, яке скинуло лідера країни Муаммара Каддафі. У 2014 році вона розкололася між ворогуючими східною та західною фракціями, перш у 2020 році розпочалися спроби мирного об’єднання країни.