  1. Головна
  2. Новини
  3. У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту
рус
    Новини

    У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту

    Демонстранти у Лівії ввечері 1 липня - У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту
    Демонстранти у Лівії ввечері 1 липня
    фото: twitter.com/M_United90

    Протестувальники в Тобруку увірвалися до будівлі та підпалили її частини після виведення звідти збройних сил

    Удень 1 липня протестувальники увірвалися до парламенту Лівії в місті Тобрук, підпаливши вхід до будівлі. У такий спосіб демонстранти висловили свій гнів проти ворогуючих політичних партій Лівії, повідомляє Reuters із посиланням на свідків.

    При цьому сили безпеки, які охороняли парламент, залишили місце події.

    «Протестувальники в Тобруку, звинувативши парламент у державній зраді та крадіжці державних грошей, приблизно за вісім років після його обрання увірвалися до будівлі та підпалили її частини після виведення звідти збройних сил», – пишуть журналісти.

    Як зазначає видання, у п'ятницю, 1 липня в Тобруку, Бенгазі та деяких менших містах країни відбулися антиурядові демонстрації.

    Лівія перебуває в хаосі після повстання 2011 року за підтримки НАТО, яке скинуло лідера країни Муаммара Каддафі. У 2014 році вона розкололася між ворогуючими східною та західною фракціями, перш у 2020 році розпочалися спроби мирного об’єднання країни.

    Теги: протест Лівія парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Лівії демонстранти вдерлися до будівлі парламенту