У Лівії оголосили мобілізацію для «вигнання іноземних сил»



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Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися

Командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«Ми приймаємо виклик (Туреччини), і я оголошую про загальну мобілізацію проти будь-яких іноземних військ, які будуть спрямовані до нашої країни», — заявив Хафтар.

Хафтар звинуватив президента Туреччини Реджепа Ердогана в спробах відродити в Лівії «османську спадщину», а також в тому, що він «штовхає свою армію до загибелі».

Нагадаємо, парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроєкт, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Даний законопроект підтримали 325 депутатів.

У Лівії функціонує визнаний ООН уряд національної згоди на чолі з прем'єром Файєзом Сараджем зі штаб-квартирою у Тріполі, і так званий східний уряд, який очолює Абдалла Абдуррахаман ат-Тані.

Східний уряд підтримує бунтівний генерал Халіфа Хафтар, який з квітня веде наступ на Тріполі.

12 грудня він наказав почати «вирішальну битву» для захоплення Тріполі.

За словами Ердогана, в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК Вагнер і п’ять тисяч найманців із Судану, які підтримують Хафтара.