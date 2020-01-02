Парламент Туреччини дозволив відправку військ до Лівії



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Турецькі військові рік перебуватимуть у Лівії

Парламент Туреччини проголосував за подання уряду країни, яке передбачає можливість відправки турецьких військових до Лівії на підтримку лівійського уряду національної єдності. Під час проведеного в четвер, 2 січня, позачергового засідання турецького парламенту загалом 325 депутатів підтримали турецьку військову присутність у Лівії, проти проголосували 184 парламентарі, повідомляє агенція новин AFP. Тривалість наданого парламентом мандата - один рік.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголошував на своєму бажанні допомогти уряду національної єдності Лівії, котрий визнаний міжнародною спільнотою. Проти військ цього уряду ведуть наступ загони «Лівійської національної армії» (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром.

Як повідомлялося, 26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про «повітряну, сухопутну та морську» військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку ЛНА. Утім, від окремих урядовців лунали й заяви про небажаність турецького втручання.

У листопаді минулого року Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна була згода парламенту.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року командувач самопроголошеної «Лівійської національної армії» Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та «вирішальну битву» за столицю країни.

Джерело: DW