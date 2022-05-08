У Лондоні побачили на Росії новий рейх (фото)

Три протести з засудженням нападу Росії та на підтримку України пройшли в Лондоні

Російське керівництво постало в ролі лідерів Рейху

8 травня, в день, коли Європа відзначає перемогу в війні над нацизмом, у Лондоні пройшли три демонстрації на підтримку України. Вони були організовані українськими активістами, російською опозицією та захисниками довкілля. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

На демонстрації лондонського Євромайдану на урядовій вулиці Вайтхолл виступали за те, щоб пам’ять про ціну перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні надихнула світ на перемогу над агресором сьогодення, режимом путінської Росії.

Сьогодні демонстранти винесли нову серію портретів лідерів нинішньої Росії, які постали у вигляді відроджених лідерів гітлерівського режиму. Передбачувано, Путін постав у ролі Гітлера. Мєдвєдєву була відведена роль Бормана, голови канцелярії. Рамзан Кадиров постав як керівник Гітлерюгенду фон Шірах. Патрушев став Айхманом, «архітектором Голокосту». Шойгу «виявився» рейхсмаршалом Герінгом, пропагандист Кісельов – радіомовником рейху Гансом Фріцше, Пєсков – не дивно, що Геббельсом, ідеолог «русского міра» Дугін (відомий фанат фашизму) був «реінкарнований» як Йозеф Менгеле. Не забули і про економічну складову: Ігор Сечін, президент «Роснєфті» був названий новим фон Круппом, на «честь» промисловця, чий концерн підпирав нацистський режим.

Серію плакатів розробив український художник Олексій Сай, який уже два місяці створює дизайни для протестів по всьому світу. Його плакати фігурують на протестах в Лондоні майже з самого початку вторгнення. Нагадаємо, що в Лондоні пройшло близько ста протестів на підтримку України з початку війни, з яких понад 70 було організовано українськими волонтерами, але також британською громадськістю, мером Лондона, захисниками довкілля, які наголошують на подвійній шкоді від російського нафтогазу, та представниками російської опозиції.

Під час сьогоднішнього протесту звучали заклики допомогти пораненим захисникам Маріуполя і надати Україні більше зброї для захисту, як говорилося, не лише української землі, а й свободи і безпеки Європи.

В цей день пройшло ще принаймні дві демонстрації з засудженням нападу Російської Федерації та на підтримку України.

Російська опозиція, яка виступає під біло-блакитними прапорами опору, провела демонстрацію на Парламент-Сквер. Демонстранти переважно висловлювали протест проти війни, розв’язаної нинішнім режимом, і вимагали миру. Як було написано на одному з плакатів, «Утримання Путіна дуже дорого обходиться».

Також маршем пройшли організації «зелених», переважно Extinction Rebellion та Greenpeace, які вимагали перевести британську економіку на «зелені рейки», зменшити споживання російських нафти та газу і таким чином перестати фінансувати російський бюджет воєнного часу.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.