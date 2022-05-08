Відкриття Євробачення. Kalush Orchestra зустріли вигуками «Слава Україні!» (відео)

Ведучий церемонії привітав гурт українською мовою

У Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

8 травня урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці.

Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.

Для заходу музиканти обрали стриманий total black. Свої наряди артисти прикрасили невеликими жовто-блакитними прапорцями. Учасники групи також тримали в руках українські прапори. Фронтмен гурту носив свій знаменитий рожевий капелюх.

Ведучий церемонії привітав гурт українською мовою: «Ласкаво просимо на пісенний конкурс Євробачення». А ведуча поцікавилася, наскільки гурту важливо міксувати сучасну музику з народною.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)

«Це концепція нашого гурту, яка була ще давно у нас. І саме зараз ми розуміємо, наскільки це актуально — підняти нашу стару культуру й об'єднати з новою. Саме тому це зараз настільки цікаво людям в цілому світі», – відповів Олег Псюк українською. Потім його слова переклали на англійську.

Цьогорічний пісенний конкурс відбудеться 10-14 травня в італійському місті Турин. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Він розпочне свою участь у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Відомо, що 25 лютого Росію відсторонили від участі у «Євробаченні» 2022 року. Організатори пояснили своє рішення тим, що «на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

На тлі цієї заяви перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити «Євробачення» конкурсом народних виконавців «МиР».

Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

«Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.