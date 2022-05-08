9 травня в Мелітополі окупанти проведуть акцію «Безсмертний полк»

У Мелітополі окупанти готуються до святкувань 9 травня

На Запоріжжі окупанти знімають з будівель українську символіку

Окупаційні війська Росії офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію «Безсмертний полк». Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

В окупаційній військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби.

Акція «Безсмертний полк» пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю.

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку.

Як повідомлялося, окупантам не вдається зібрати охочих взяти участь у завтрашній акції до «дня перемоги» в Енергодарі, через що вони пропонують мешканцям гроші за участь у заході.

Також відомо, що Росія відклала проведення «параду» в Маріуполі.

Ще 7 травня у Маріуполі російські окупанти роздавли георгіївські стрічки та запрошували на святкування 9 травня.

6 травня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде. Він пояснив, що святкування «неможливе зі зрозумілих причин».

Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.