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    У Лондоні ввели додаткову плату за в'їзд до центру

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    <p>Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів</p> - У Лондоні ввели додаткову плату за в'їзд до центру

    Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів

    Після першого порушення водіям передбачене лише попередження

    У Лондоні водії старих автомобілів, які захочуть в’їхати в центр міста, відтепер змушені сплачувати додатковий збір.

    Про це повідомляє BBC.

    Більшість автомобілів, які не відповідають ряду вимог, повинні будуть платити 12,50 фунтів стерлінгів - на додаток до вже існуючого протизаторного збору.

    Транспортні засоби можуть бути перевірені за допомогою онлайн-перевірки, втім, існує перелік транспорту, що не відповідають вимогам. Це мотоцикли, які не відповідають стандартам Euro 3, бензинові автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Euro 4, дизельні автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Euro 6.

    Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів. Після першого порушення передбачене лише попередження.

    У 2021 році зону стягування збору в Лондоні планують розширити, щоб охопити всю територію між північною і південною  кільцевими дорогами.

    Нагадаємо, Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

    Джерело: Європейська правда

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