У Лондоні ввели додаткову плату за в'їзд до центру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів

Після першого порушення водіям передбачене лише попередження

У Лондоні водії старих автомобілів, які захочуть в’їхати в центр міста, відтепер змушені сплачувати додатковий збір.

Про це повідомляє BBC.

Більшість автомобілів, які не відповідають ряду вимог, повинні будуть платити 12,50 фунтів стерлінгів - на додаток до вже існуючого протизаторного збору.

Транспортні засоби можуть бути перевірені за допомогою онлайн-перевірки, втім, існує перелік транспорту, що не відповідають вимогам. Це мотоцикли, які не відповідають стандартам Euro 3, бензинові автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Euro 4, дизельні автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Euro 6.

Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів. Після першого порушення передбачене лише попередження.

У 2021 році зону стягування збору в Лондоні планують розширити, щоб охопити всю територію між північною і південною кільцевими дорогами.

Нагадаємо, Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

Джерело: Європейська правда