У Нью-Йорку введуть плату за в'їзд до центру міста



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Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США

Розмір плати для водіїв буде змінюватися в залежності від періоду дня

Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

З 2021 року, аби потрапити в жваві райони центру міста, водіям легкових авто доведеться заплатити близько 12 доларів, а вантажівок - близько 25.

Точний розмір плати ще не погодили. Він буде змінюватися в залежності від періоду дня.

Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США, пише The Guardian.

Виручені гроші, як очікується, підуть на покращення системи громадського транспорту в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.

Джерело: ТСН