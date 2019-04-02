У Нью-Йорку введуть плату за в'їзд до центру міста
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Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США
Розмір плати для водіїв буде змінюватися в залежності від періоду дня
Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.
З 2021 року, аби потрапити в жваві райони центру міста, водіям легкових авто доведеться заплатити близько 12 доларів, а вантажівок - близько 25.
Точний розмір плати ще не погодили. Він буде змінюватися в залежності від періоду дня.
Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США, пише The Guardian.
Виручені гроші, як очікується, підуть на покращення системи громадського транспорту в Нью-Йорку.
Нагадаємо, у Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.
Джерело: ТСН