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    У Нью-Йорку введуть плату за в'їзд до центру міста

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    <p>Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США</p> - У Нью-Йорку введуть плату за в'їзд до центру міста

    Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США

    Розмір плати для водіїв буде змінюватися в залежності від періоду дня

    Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

    З 2021 року, аби потрапити в жваві райони центру міста, водіям легкових авто доведеться заплатити близько 12 доларів, а вантажівок - близько 25.

    Точний розмір плати ще не погодили. Він буде змінюватися в залежності від періоду дня.

    Манхеттенський тарифний план для водіїв буде першим в США, пише The Guardian.

    Виручені гроші, як очікується, підуть на покращення системи громадського транспорту в Нью-Йорку.

    Нагадаємо, у Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.

    Джерело: ТСН

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