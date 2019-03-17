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    У Лос-Анджелесі стався вибух: є постраждалі

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    У Лос-Анджелесі стався вибух: є постраждалі

    В результаті вибуху постраждали дві людини

    В Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) вибухнула цистерна з бензином, в результаті чого постраждали дві людини.

    Про це повідомляє сайт міської пожежної служби.

    Як повідомляється, причиною вибуху став витік газу в підземних комунікаціях Лос-Анджелеса, яка сталася в 10 км на південь від центру міста. На місці події сталося загоряння.

    Зазначено, що постраждалих доставили в лікарню, ступінь тяжкості їх травми невідома. Через вибух і пожежу також був пошкоджений будинок.

    Так, пари бензину вступали в контакт з невідомим джерелом загоряння, після чого вони вибухали. На місці вибуху почалася пожежа.

    У його гасінні задіяно понад 70 рятувальників.

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