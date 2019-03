У Лос-Анджелесі стався вибух: є постраждалі

В результаті вибуху постраждали дві людини

В Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) вибухнула цистерна з бензином, в результаті чого постраждали дві людини.

Про це повідомляє сайт міської пожежної служби.

Як повідомляється, причиною вибуху став витік газу в підземних комунікаціях Лос-Анджелеса, яка сталася в 10 км на південь від центру міста. На місці події сталося загоряння.

Зазначено, що постраждалих доставили в лікарню, ступінь тяжкості їх травми невідома. Через вибух і пожежу також був пошкоджений будинок.

Natural gas explosion in downtown LA this morning. Caught this shot on my way up Angeles Crest highway. pic.twitter.com/RbxcZErzAY