Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання

Щоранку засуджені шикуються у дворі, щоб вшанувати пам'ять полеглих у війні

Журналіст Володимир Золкін побував у колонії, в якій відбувають покарання колаборанти – люди, що свідомо працювали на ворога та підривали суверенітет України. Про це інформує «Главком». Щоранку вони шикуються у дворі, щоб вшанувати пам'ять полеглих у війні хвилиною мовчання та послухати державний гімн. Як розповіли співробітники колонії, раніше засуджені відмовлялися знімати шапки під час хвилини мовчання, але нині вже роблять це, їх перевиховали.

Володимир Золкін також показав побут зрадників. Так, у них є кімната, де можна приготувати собі щось із придбаних продуктів або того, що передають у посилках. Працює також крамниця, де можна придбати ковбасу, солодощі, різноманітні газовані напої тощо. Більшість колаборантів у колонії працюють, тож гроші на це у них є.

Є також бібліотека, кімната для дзвінків. Телефонувати можна двічі на день у певний час.

Раніше правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року.

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.