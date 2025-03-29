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«Дуже сильні психологічні проблеми». Що показало дослідження, проведене в українських школах за кордоном

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Дуже сильні психологічні проблеми». Що показало дослідження, проведене в українських школах за кордоном
Ірина Ключковська наголосила на необхідності верифікації шкільних програм у новостворених навчальних закладах
фото: holka.org.ua

Директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою: «Україна може допомогти суботнім і недільним школам»

Нещодавнє дослідження, проведене Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) при Національному університеті «Львівська політехніка», виявило низку викликів, з якими стикаються українські діти, які навчаються у суботніх і недільних школах за кордоном. Зокрема, окрім традиційних організаційних та фінансових труднощів, особливо загострилися психологічні проблеми дітей. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповіла директорка МІОК Ірина Ключковська.

«Дослідження показало сталість проблем організаційних, фінансових, відсутність стажу вчителів у суботніх та недільних школах за кордоном. Це все було і є. А тепер вибухнули дуже сильні психологічні проблеми у дітей. Це страшні випадки, коли діти розказували про сидіння в підвалах, переляк від голосних звуків. Вони кажуть, що не можна в час війни слухати веселі пісні. Вони травмовані війною, але й це адаптація до чужого середовища. Дитина не знає мови, нічого не знає. Школам бракує психологів», – сказала Ірина Ключковська.

Директорка МІОК зауважила, що ректорка Українського вільного університету Лариса Дідковська радила учителям звертатися до психологічних служб в країнах проживання і залучати психологів.

«В усіх школах проявилася проблема взаємодії україномовних і російськомовних дітей. Також, як уберегти українські осередки від «русского міра», який мімікрує під український, придумуючи всякі освітні хаби, бозна-що під назвою «Слов'янська школа», затягуючи туди наших дітей», – підкреслила директорка МІОК.

Ірина Ключковська наголосила на необхідності верифікації шкільних програм у новостворених навчальних закладах. Вона зазначила, що в попередні періоди вже фіксувалися випадки вилучення з навчальних програм тем, пов’язаних із національно-визвольними змаганнями українців та питанням Голодомору.

Також директорка МІОК зазначила, що Україна має можливість допомогти суботнім і недільним школам, у яких працюють волонтери без заробітної плати та без зарахування педагогічного стажу. Вона підкреслила, що такі заклади нерідко функціонують як гуртки, де навчаються люди різного віку – від дітей до літніх осіб – із різним рівнем володіння мовою. Вона додала, що українська сторона може надати цим школам інформаційні матеріали, адаптовані до різних рівнів і вікових категорій, щоб полегшити роботу педагогів.

Україна може допомогти суботнім і недільним школам. У них працюють волонтери, які не отримують зарплату. Їм не зараховується педагогічний стаж. Часто ці школи, інколи просто гуртки, де перебувають люди різновікової категорії, від старих до малих, з різним рівнем володіння мовою. Це вимагає учителя-віртуоза, який би міг з такими середовищами працювати. Ми можемо їм допомогти їм інформаційними матеріалами для різних рівнів і вікових категорій, щоб учитель міг вибрати.

«Вже розпочався у парламенті процес, щоб суботні й недільні школи ввести в законодавче поле. А також потрібна увага з боку держави до тих людей і мотивація.  Був період, коли ми просили, наприклад, надіслати школі у Польщі на 75-ліття з дня заснування грамоту від Міністерства освіти. Ми отримували відповідь, що не маємо права нагороджувати школи, які розташовані за кордоном», – підсумувала Ірина Ключковська.

Як повідомлялося, українські діти позбавлені можливості вивчення української мови в європейських школах, а часом вони обирають вивчення російської, і цьому є своє пояснення. Про це повідомила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

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Теги: школа біженці школярі

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