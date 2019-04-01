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    У Лос-Анджелесі вбили репера-номінанта «Греммі»

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    <p>Музичну кар'єру Nipsey Hussle почав в 2008 році</p> - У Лос-Анджелесі вбили репера-номінанта «Греммі»

    Музичну кар'єру Nipsey Hussle почав в 2008 році

    У лютому 2018 року Nipsey Hussle випустив перший альбом Victory Lap, з яким отримав номінацію на «Греммі»

    У Лос-Анджелесі невідомі вбили репера Nipsey Hussle (Ерміаса Асгхедома), ще дві людини отримали поранення, вбивць розшукують.

    Про загибель музиканта в Твіттері повідомила місцева група реагування на кризові ситуації.

    У 33-річного музиканта вдень 31 березня кілька разів вистрілили на парковці біля магазину одягу Marathon Clothing, повідомили NBC News джерела в поліції. Репера доставили в лікарню, там лікарі констатували його смерть.

    Незадовго до загибелі репер написав в Твіттері: «Мати сильних ворогів - це щастя».

    Після вбивства комісар поліції Лос-Анджелеса Стів Соборів повідомив, що 1 квітня вони повинні були зустрітися з музикантом і обговорити проблему вуличних банд. За даними джерела Los Angeles Times, вбивця репера імовірно пов'язаний з однією з банд.

    Ерміас Асгхедом народився у 1985 році в Лос-Анджелесі. Музичну кар'єру він почав в 2008 році. У лютому 2018 року випустив перший альбом Victory Lap, з яким отримав номінацію на «Греммі».

    Нагадаємо, влітку 2018 року в США вбили двох реперів.

    Джерело: Дождь

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