У Лос-Анджелесі вбили репера-номінанта «Греммі»



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Музичну кар'єру Nipsey Hussle почав в 2008 році

У лютому 2018 року Nipsey Hussle випустив перший альбом Victory Lap, з яким отримав номінацію на «Греммі»

У Лос-Анджелесі невідомі вбили репера Nipsey Hussle (Ерміаса Асгхедома), ще дві людини отримали поранення, вбивць розшукують.

Про загибель музиканта в Твіттері повідомила місцева група реагування на кризові ситуації.

У 33-річного музиканта вдень 31 березня кілька разів вистрілили на парковці біля магазину одягу Marathon Clothing, повідомили NBC News джерела в поліції. Репера доставили в лікарню, там лікарі констатували його смерть.

Незадовго до загибелі репер написав в Твіттері: «Мати сильних ворогів - це щастя».

Після вбивства комісар поліції Лос-Анджелеса Стів Соборів повідомив, що 1 квітня вони повинні були зустрітися з музикантом і обговорити проблему вуличних банд. За даними джерела Los Angeles Times, вбивця репера імовірно пов'язаний з однією з банд.

Ерміас Асгхедом народився у 1985 році в Лос-Анджелесі. Музичну кар'єру він почав в 2008 році. У лютому 2018 року випустив перший альбом Victory Lap, з яким отримав номінацію на «Греммі».

Нагадаємо, влітку 2018 року в США вбили двох реперів.

Джерело: Дождь