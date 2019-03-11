У Лос-Анджелесі заарештували очільника великої криптовалютної піраміди



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Костянтина Ігнатова затримали у США за підозрою у шахрайстві

Через схеми Ігнатових потерпілі «інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту»

В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Після затримання Ігнатов, який зараз є головою компанії OneCoin Ltd, постав перед судом і був заарештований.

У справі також фігурує його сестра - Ружа Ігнатова, яка є засновником OneCoin і залишається на волі. Вона звинувачується в шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.

Прокуратура заявила, що через схеми Ігнатових потерпілі «інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту». За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли перестала з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат.

У ФБР підкреслюють, що криптовалюта OneCoin не має реальної цінності.

Слідчі вважають, що через OneCoin Ltd, яка функціонує досі, постраждали 3 млн людей по всьому світу. За даними звітів, отриманих в ході розслідування, виручка компанії в 2014- 2016 роках становила 3,353 млрд євро, а прибуток - 2,23 млрд євро.

У вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.

Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб і продаж пакетів.

Прокуратура стверджує, що представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема, що криптовалюта OneCoin майниться за допомогою серверів компанії, хоча в дійсності ніякого майнінгу не велося.

Також представники проекту заявляли, що в основі OneCoin лежить неіснуючий приватний блокчейн. Ігнатов робив неправдиві твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO.

Ігнатова та її бізнес-партнер будували компанію, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала «стратегію виходу» з OneCoin. Першою опцією там було вказано сценарій, при якому організатори тікають з грошима, покладаючи вину за їх пропажу на інших людей.

За даними ForkLog, ще у вересні 2016 року Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках Великобританії випустило офіційне попередження про те, що вважає компанію OneCoin шахрайською схемою із застосуванням мережевого маркетингу. Аналогічні заяви були зроблені іншими регуляторними органами країн світу, включаючи бельгійську Службу з фінансових послуг і ринків, Банк Угорщини, Комісію з фінансового контролю Болгарії та правоохоронні структури Швеції та Латвії.

У квітні 2017 Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини заблокувало рахунки пов'язаного з OneCoin платіжного сервісу IMS International Marketing Services GmbH, а пізніше в тому ж році звинувачення в шахрайстві проти Ружі Ігнатової висунула поліція Індії.

Крім того, в січні 2018 року правоохоронні органи Болгарії провели обшуки в офісах OneCoin і ще 14 пов'язаних з нею фірм, обвинувачених у створенні «централізованої криптовалютної піраміди». В результаті рейду було конфісковано сервери, документи та інші докази. Також правоохоронці допитали близько 50 осіб, проте арештів не було.