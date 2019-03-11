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    У світі

    Вирішила зробити селфі: у США ягуар напад на жінку в зоопарку

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    Відвідувачка зоопарку отримала травми руки внаслідок нападу ягуара - Вирішила зробити селфі: у США ягуар напад на жінку в зоопарку
    Відвідувачка зоопарку отримала травми руки внаслідок нападу ягуара

    Жінка перетнула захисний бар'єр, щоб сфотографуватися: після цього на неї напала самка ягуара

    У зоопарку Wildlife World в американському штаті Арізона ягуар напав на жінку у момент, коли вона намагалась зробити з твариною селфі. Жінка отримала поранення, однак її стан задовільний.

    За інформацією ЗМІ, жінка перетнула захисний бар'єр, щоб сфотографуватися: після цього на неї напала самка ягуара.

    Про цю подію зоопарк повідомив у своєму акаунті у Twitter.

    «Відвідувачка отримала травми руки внаслідок нападу однієї з наших самок-ягуарів. На прохання родини були викликані медпрацівники», - повідомили у зоопарку.

    Постраждала, якій близько 30 років, була госпіталізована. Медики стверджують, що отриманні травми її життю не загрожують.

    Нагадаємо, минулого тижня у Чехії лев на смерть загриз свого 33-річного господаря.

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