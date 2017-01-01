У Лутковської пояснили, чому деякі звільнені не хочуть повертатися на окупований Донбас

Усього Україна передала бойовикам 238 громадян із 306, адже інші - відмовилися їхати на окуповані території

Відповідно до інформації уповноваженого Верховної Ради з прав людини, деякі люди зі списку бойовиків не хочуть повертатися на окуповані території Про це в ефірі Еспресо.TV заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига. Говорячи про процедуру обміну полоненими, він зауважив, що всі процеси наразі



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Обмін полоненими на Донбасі

Усього Україна передала бойовикам 238 громадян із 306, адже інші - відмовилися їхати на окуповані території

Відповідно до інформації уповноваженого Верховної Ради з прав людини, деякі люди зі списку бойовиків не хочуть повертатися на окуповані території

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

Говорячи про процедуру обміну полоненими, він зауважив, що всі процеси наразі відбуваються у штатному режимі. Зокрема, перевіряються списки, проводиться обмін відповідними документами, після чого відбувається останній етап верифікації.

Чаплига також пояснив, чому деякі люди зі списків відмовляються повертатися на окуповані території.

«Є різні обгрунтування. Дехто кажуть, що вже відбули покарання і хочуть продовжувати життя тут. У інших немає зв'язків там і там їм нічого робити. У декого особисті мотиви, зокрема наявність родини на підконтрольній уряду території», - наголосив Чаплига.

Зазначимо, раніше стало відомо, що 43 людини, які мали повернутися на окуповані території, цього не зроблять. Також була частина людей, які приїхали на обмін, але відмовилась повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.

Українська сторона привезла обмін за списками самоназваної "ЛНР" 75 осіб. Але двоє відмовилися повертатися на окуповану територію. Таким чином, в Луганськ повернулися 73 людини. У Донецьк — 165. Усього Україна передала 238 громадян.

Як відомо, на Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками.

Адвокат Валентин Рибін заявив, що восьмеро людей, яких Україна планувала обміняти на заручників, не поїхали на обмін. За його словами, на підконтрольній території України залишились Єгоров, Поляков, Шилін, Черних, Коваліс, Кімаковскій, Сливко.

Також з його словами, на не поїхав на обмін Євген Мефьодов — росіянин, один фігурантів справи «2 травня», якому суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою обміну.

ЗМІ сепаратистів повідомляють, що наразі ті, кого віддала українська сторона, сідають в автобуси. Їх готують до відправки у Донецьк.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі відбувся обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Президент Петро Порошенко також прибув на Донбас, аби зустріти звільнених з полону українців.

Другий етап обміну відбувся на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.