Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону українців
- Вчора, 16:39
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Президент поспілкувався з кіборгом Олександром Морозовим та істориком Ігорем Козловським, яких звільнили з полону бойовиків
Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.
«Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону», - написав Цеголко.
Порошенко також сповістив у соцмережах, що вже подякував хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 грудня 2017 р.
Дякую за витривалість, хлопці!
Як повідомляють ЗМІ, другий етап обміну відбувається на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. 58 українців повертаються з полону бойовиків. Україна ж, замість анонсованих 207-ми віддає 165 утримуваних. Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.
Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко. Олександра Корінькова, Сергія Глондаря, Богдана Пантюшенка серед звільнених немає.
Боєць із Савур Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків «ДНР» ще в серпні 2014-го.
63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.
23-річний Володимир Фомічев, співробітник київської організації Центр UA був узятий в полон бойовиками так званої «ДНР» в Макіївці 4 січня 2016 року. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».
Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін. Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.
Петро Порошенко вже телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону.
Також повідомлялося, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.