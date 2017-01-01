Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону українців

Президент поспілкувався з кіборгом Олександром Морозовим та істориком Ігорем Козловським, яких звільнили з полону бойовиків

Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко на сторінці у Facebook. «Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону», - написав Цеголко. Порошенко також сповістив у соцмережах, що вже



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Петро Порошенко і Степан Полторак

Президент поспілкувався з кіборгом Олександром Морозовим та істориком Ігорем Козловським, яких звільнили з полону бойовиків

Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.

«Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону», - написав Цеголко.

Порошенко також сповістив у соцмережах, що вже подякував хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.

ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.



Дякую за витривалість, хлопці! — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 грудня 2017 р.

Як повідомляють ЗМІ, другий етап обміну відбувається на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. 58 українців повертаються з полону бойовиків. Україна ж, замість анонсованих 207-ми віддає 165 утримуваних. Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.

Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко. Олександра Корінькова, Сергія Глондаря, Богдана Пантюшенка серед звільнених немає.

Боєць із Савур Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків «ДНР» ще в серпні 2014-го.

63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.

23-річний Володимир Фомічев, співробітник київської організації Центр UA був узятий в полон бойовиками так званої «ДНР» в Макіївці 4 січня 2016 року. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін. Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Петро Порошенко вже телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону.

Також повідомлялося, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.











