У Львівський області на коронавірус захворіли понад 600 медиків



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За останні два тижні коронавірусом на Львівщині заразилися 237 медиків

Всього випадки зараження серед медичного персоналу зафіксовані в 50 медичних установах по всій області

У Львівській області з початку пандемії коронавірусу захворіли 609 медичних працівників, за минулу добу підтвердили ще 27 випадків зараження.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

Станом на 18 червня 281 медик вже одужав, п’ятеро померло. Серед інфікованих — 206 лікарів.

З початку червня спостерігається сплеск захворюваності на коронавірус як серед жителів області, так і серед медпрацівників. За останні два тижні Covid-19 виявили у 237 медиків.

Найбільше випадків Covid-19 зареєстровано в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова, де захворіли 129 працівників.

Всього випадки зараження серед медичного персоналу зафіксовані в 50 медичних установах по всій області.

Нагадаємо, ввечері 18 червня від коронавірусу помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.