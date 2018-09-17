У львівській школі стався переполох через запах газу



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Приміщення школи провітрили та дезінфікували

У Львові зі школи №77 через запах газу евакуювали 437 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Інцидент стався о 9 годині ранку 17 вересня у школі на вулиці Івана Виговського, 7-А. Зазначається, що різкий запах газу поширився на території школи та у приміщенні фойє.

За висновком газової служби, яка виїхала на місце події, на території гаражів, що межують зі школою, невідомі особи, ймовірно, злили конденсат із газового балона.

На місці працювали рятувальники для ліквідації наслідків.

«Працівниками аварійної служби газу виявлено місце розливу скрапленого газу з балона на території гаражів, що знаходяться поруч. ДСНС локалізувала та знешкодила джерело запаху», - повідомили в міськраді.

Приміщення школи провітрили та дезінфікували.

«Життю дітей та персоналу школи нічого не загрожує», - заявило керівництво школи.

Нагадаємо, у Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

Станом на понеділок, 17 вересня, захворіли 38 дітей.