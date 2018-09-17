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    Спалах гострої кишкової інфекції у Дніпрі: кількість хворих школярів зросла

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    Спалах гострої кишкової інфекції у Дніпрі: кількість хворих школярів зросла

    Лікарі провели медичний огляд майже всіх учнів школи №62

    В школі №62 міста Дніпро станом на понеділок, 17 вересня, захворіли 38 дітей.

    Про це повідомив у Facebook директор департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради Андрій Бабський.

    «Станом на 12:00 поточного дня захворіло 38 дітей. Та сьогодні вже можна говорити про позитивну динаміку. Хворі діти почуваються краще. На теперішній час із стаціонарів виписані під амбулаторний нагляд 8 дітей», - написав він.

    Бабський зазначив, що лікарі амбулаторій провели медичний огляд майже всіх учнів школи №62 за місцем проживання.

    Нагадаємо, у Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

    За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

    В ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області заявили про спалах гострої кишкової інфекції серед учнів школи №62.

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