Спалах гострої кишкової інфекції у Дніпрі: кількість хворих школярів зросла



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Лікарі провели медичний огляд майже всіх учнів школи №62

В школі №62 міста Дніпро станом на понеділок, 17 вересня, захворіли 38 дітей.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради Андрій Бабський.

«Станом на 12:00 поточного дня захворіло 38 дітей. Та сьогодні вже можна говорити про позитивну динаміку. Хворі діти почуваються краще. На теперішній час із стаціонарів виписані під амбулаторний нагляд 8 дітей», - написав він.

Бабський зазначив, що лікарі амбулаторій провели медичний огляд майже всіх учнів школи №62 за місцем проживання.

Нагадаємо, у Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

В ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області заявили про спалах гострої кишкової інфекції серед учнів школи №62.