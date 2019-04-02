Окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені



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Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння

Від початку поточної доби противник 10 разів обстріляв позиції наших військ, 10 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляні чотири рази:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з підствольних гранатометів – поблизу міста Авдіївка;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове;

зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти шість разів обстріляли наших захисників:

тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка;

двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста П», - повідомляє штаб.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

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