Одеська лікарня отримала сучасне реабілітаційне обладнання



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За міською програмою «Здоров'я» для лікарні №8 закуплено нове обладнання і тренажери для реабілітації

Для одеської міської лікарні №8 минулого року закуплено нове реабілітаційне та фізіотерапевтичне обладнання загальною вартістю близько 600 тисяч гривень. Кошти на придбання обладнання виділено з міського бюджету Одеси за муніципальною програмою «Здоров'я».

Нове обладнання дозволило розширити спектр медичної допомоги у відділенні відновного лікування та реабілітації людей з інвалідністю, яке було відкрито в лікарні у 2015 році. Тут за допомогою спеціальної апаратури і тренажерів проводять реабілітацію пацієнтів після інсульту, травм хребта, кінцівок та інших захворювань, що призводять до обмеження рухливості.

У числі нового обладнання - стельовий підйомник GH1, який використовується в процесі активної реабілітації для розвантаження ваги пацієнтів і відновлення навичок ходьби. За допомогою спеціальних строп забезпечується підйом і спуск пацієнта, а рейкова система забезпечує його переміщення. Використання підйомника допомагає в процесі реабілітації пацієнтів з порушеннями опорно-рухової системи.

Також для лікарні придбані універсальні бруси для навчання ходьби з перешкодами. Поручні і перешкоди регулюються по висоті для комфортності та зручності пацієнтів. Бруси застосовуються для реабілітації після хвороб, які супроводжуються тимчасовою втратою навички ходьби.

Тренажер для безперервного пасивного руху суглобів пальців рук призначений для розробки кистей і пальців рук при травмі або реабілітації після інсульту. Також для відновлення дрібної моторики в пацієнтів використовується мануальний столик для реабілітації з навантаженням.

Крім того, для фізіотерапевтичного кабінету лікарні придбано апарат для ультрависокочастотної терапії «Ундатерм», який покращує роботу нервово-м'язового апарату і кровопостачання тканин.

Придбане обладнання дозволить поліпшити якість і розширити спектр медичної допомоги жителям Київського району і всім пацієнтам, які проходять лікування та реабілітацію в міській лікарні №8.