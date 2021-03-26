У Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника

Поліцейські запросили юну героїню до себе, подякували за сміливість і вручили м’яку іграшку

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до шести років

У Львові 11-річна школярка змогла наздогнати й затримати грабіжника, за що отримала подяку від поліцейських. Про це повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції.

Інцидент стався біля зупинки транспорту на вулиці Джорджа Вашингтона. Дівчинка проходила повз, коли до неї ззаду підійшов невідомий чоловік, вирвав із рук мобільний телефон, штовхнув дитину в спину, унаслідок чого вона впала на землю, та кинувся тікати.

«Проте дівчинка не розгубилася та побігла за зловмисником. Разом із небайдужими перехожими чоловік був затриманий та переданий працівникам поліції. Як встановили правоохоронці, до пограбування малолітньої причетний 36-річний мешканець Львова», – йдеться в повідомленні.

За фактом було проведено досудове розслідування за статтею про грабіж, поєднаний із насильством. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді в суді. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Поліцейські запросили юну героїню до себе, подякували за сміливість і вручили м’яку іграшку.

Нагадаємо, у місті Свалява Закарпатської області чоловік обікрав костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Перед цим він завбачливо обробив руки антисептиком, який стояв у церкві біля входу, а також перехрестився.

В Одесі чоловік проник до крамниці та пограбував літню продавчиню. Погрожуючи ножем злочинець відібрав у неї коштовну каблучку та три тисячі гривень. Грабіжника спіймали, він розповів поліціянтам цікаву деталь: перед зухвалим пограбуванням одягнув захисну маску.

