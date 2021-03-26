Злочинець розказав, як із дотриманням карантинних вимог пограбував магазин (відео)

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на магазин в Суворовському районі міста

За скоєне правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

В Одесі чоловік проник до крамниці та пограбував літню продавчиню. Погрожуючи ножем злочинець відібрав у неї коштовну каблучку та три тисячі гривень. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Оперативники вже затримали 27-річного правопорушника. Грабіжник розповів поліціянтам цікаву деталь: перед зухвалим пограбуванням одягнув захисну маску.

«У мене з’явився умисел пограбувати магазин. Я надягнув маску від «ковіду», дістав ніж, і ввічливо попросив продавчиню передати мені гроші й каблучку, що була в неї на руці», – розповів підозрюваний.

Поліцейські вилучили в чоловіка ніж та прикрасу потерпілої. А викрадені гроші, з його слів, він встиг витратити. Слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі в суді розглядають інші обвинувальні акти відносно нього за крадіжку, грабіж та тілесні ушкодження.

Нагадаємо, у місті Свалява Закарпатської області чоловік обікрав костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Перед цим він завбачливо обробив руки антисептиком, який стояв у церкві біля входу, а також перехрестився.

У Сумах постояльці готелю придумали незвичайний і досить зухвалий спосіб крадіжки телевізора зі свого номера. Один із чоловіків виліз із вікна номера, щоби за допомогою мотузки спустити вкрадений телевізор спільнику, який стояв внизу. Затримали зловмисників завдяки небайдужим очевидцям, які знешкодили їх і утримували до приїзду правоохоронців.