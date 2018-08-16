У Львові анонім «замінував» чотири фітнес-клуби



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Правоохоронці проводять евакуацію людей

У Львові в четвер, 16 серпня, правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування чотирьох будівель фітнес-клубів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Близько 10:00 до поліції надійшла інформація про замінування чотирьох будівель львівських фітнес-клубів, розташованих на вулицях Зелена, Олени Степанівни, Роксоляни та Кониського», - говориться у повідомленні.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб.

Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель та прилеглі до них території.

«Поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - заявили в поліції.

Нагадаємо, з початку 2018 року до Нацполіції надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.