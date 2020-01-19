У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована



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Автомобіль BMW в'їхав у зупинку у Львові

На зупинці під час ДТП знаходилося більше 10 осіб

У Львові BMW протаранив зупинку громадського транспорту. «Швидка» забрала травмовану дівчину.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як зазначається, на вулиці Куліша автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv.

Інцидент стався о 18:25, на зупинці в той час перебувало понад 10 чоловік. Авто раптово виїхало на тротуар й влетів в зупинку, через те, що водій BMW не впорався з керуванням.

Як повідомила прес-секретар Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

«Внаслідок зіткнення, автівка притиснула в зупинку дівчину, в неї підозра на перелом тазу. Поліція та медики на місці, водій попередньо тверезий», — уточнює Варта-1.

Поліція також встановила, що 37-річного водія BMW ще в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами.

«З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме - за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права», – наголошують у поліції.

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