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    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована

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    Автомобіль BMW в'їхав у зупинку у Львові - У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    Автомобіль BMW в'їхав у зупинку у Львові

    На зупинці під час ДТП знаходилося більше 10 осіб

    У Львові BMW протаранив зупинку громадського транспорту. «Швидка» забрала травмовану дівчину.

    Про це повідомляє zaxid.net.

    Як зазначається, на вулиці Куліша автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv.

    Інцидент стався о 18:25, на зупинці в той час перебувало понад 10 чоловік. Авто раптово виїхало на тротуар й влетів в зупинку, через те, що водій BMW не впорався з керуванням.

    Як повідомила прес-секретар Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    Попередньо встановлено, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

    «Внаслідок зіткнення, автівка притиснула в зупинку дівчину, в неї підозра на перелом тазу. Поліція та медики на місці, водій попередньо тверезий», — уточнює Варта-1.

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    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    У Львові автомобіль в'їхав у зупинку: є травмована
    Фото: очевидців, поліції та Ігоря Зінкевича https://zaxid.net/news/

    Поліція також встановила, що 37-річного водія BMW ще в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами.

    «З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме - за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права», – наголошують у поліції.

    Нагадаємо, в Одесі п’яний поліцейський збив двох людей.

    ДТП суд Львів водій автомобіль поліція жінка чоловік
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