В Києві вдарили поліцейського, послали на три літери і збили машиною (відео)



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Постраждалого поліцейського госпіталізували в лікарню

Дуже часто користувачі мережі знаходять відео, де патрульні силою затримують водіїв автомобілів. Як правило, це викликає обурення глядачів. Але в більшості випадків люди не знають передісторії і вірять тільки побаченому.

В мережі з’явилося відео, де патрульні Києва силою дістають водія Mazda і одягають на нього кайданки. «Інформатор» вирішив розповісти повну історію і описати початок ситуації, яка не потрапила на відео.

Як розповіли в правоохоронних органах, 18 січня в Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 4в патрульні зупинили автомобіль Mazda, який порушив правила дорожнього руху. На водія склали постанову за порушення розмітки. Чоловік, який був за кермом автомобіля, спочатку послав поліцейського на три літери, після цього вдарив його і спробував виїхати. Коли водій рушив, то він наїхав патрульному на ногу.

З цього моменту і почалася зйомка відео очевидцями, яке вже з’явилося в мережі.

Патрульні силою дістали водія з салону машини, повалили його на землю і наділи на нього кайданки. На допомогу прибули ще кілька екіпажів патрульних.

Постраждалого поліцейського госпіталізували в лікарню. На відео можна побачити, що він кульгає. Попередньо, у нього розрив зв’язок. На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовує подробиці. Правова кваліфікація події буде дана пізніше.

Як повідомлялося, у Києві автомобіль влетів у маршрутку.

Нагадаємо, на Повітрофлотському проспекті Chevrolet збив пішохода.