У Львові біля зупинки повністю згоріла маршрутка

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У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автобуса не було

Водій маршрутки спочатку сам намагався загасити пожежу

У Львові біля кінцевої зупинки на проспекті Червоної Калини повністю згоріла маршрутка.

Про це в понеділок повідомляє Zaxid.net із посиланням на прес-секретаря Головного управління ДСНС Львівської області Христину Авдєєву.

Помітивши загоряння під капотом, водій маршрутки спочатку сам намагався загасити пожежу, проте полум'я дуже швидко поширилося на весь автобус.

Коли на місце прибули пожежники, маршрутка практично вся була охоплена вогнем.

У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автобуса не було, тому обійшлося без жертв.

Пожежу ліквідували за 15 хвилин, проте вогонь повністю знищив автобус.Причини загоряння наразі невідомі.

До слова, у Греції пасажирський автобус загорівся від удару блискавки.