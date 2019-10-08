У Львові двоє дорослих та дитина отруїлись чадним газом



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Загалом з початку року у Львові трапилось уже 46 випадків отруєння чадним газом

У Львові отруїлись чадним газом 3 особи, з них 1 — дитина. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання «Гал-інфо».

«4 жовтня о 20.06 год. у квартирі на вул. М. Бринського, 4 (Личаківський район) отруїлись чадним газом 3 осіб, з них 1 — дитина», - пише видання із посиланням на Львівське міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Постраждалих — жінку, 1987 року народження, чоловіка, 1985 року народження, та дитину, 2012 року народження, у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова.

У квартирі встановлено газовий котел. Обставини події з’ясовують.

За даними видання, загалом з початку року у Львові трапилось уже 46 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей (з них 29 дітей), з яких 8 — загинули.