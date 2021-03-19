У Львові уточнили список карантинних обмежень. Що дозволять

У Львові діють посилені карантинні обмеження з 19 по 28 березня

У Львівській міській раді уточнили список карантинних обмежень. Зокрема, дозволили роботу магазинів із побутовою хімією та квітів. Про це повідомляє «Львівський портал».

«Ми вирішили уточнити деякі деталі, про які запитують підприємці щодо їхньої діяльності. Як і раніше передбачалась, продуктова група товарів, побутова хімія, аптеки, ветмагазини та продаж квітів працюють згідно з карантинними обмеженнями», – розповів перший заступник мера міста Андрій Москаленко.

Зазначимо, у Львові діють посилені карантинні обмеження з 19 по 28 березня. Зокрема, у місті закрили музеї, театри, ТРЦ, заборонено проводити масові заходи, непродовольчі магазини можуть продовжувати роботу тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.

Що зміниться із 19 березня:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;

у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Садовий закликав жителів міста при можливості залишатись вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

Нагадаємо, Київ оголошує жорсткий карантин із 20 березня на три тижні. На час локдауна закриються ТРЦ, кіно, музеї, театри, буде заборонено обслуговування відвідувачів у закладах громадського харчування.

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ