У Львові на території дитсадка обвалилася стіна, загинув чоловік



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Рятувальники за допомогою пневматичної подушки відсунули бетонну плиту та вивільнили загиблого Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

Трагедія сталася 19 липня у дитсадку на вул. Йосипа Сліпого, 11, у Львові

У Львові на території дошкільного дитячого закладу під час виконання ремонтних робіт на чоловіка зсунувся бетонний блок. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Трагедія сталася 19 липня на вул. Йосипа Сліпого, 11.

Рятувальники за допомогою пневматичної подушки відсунули бетонну плиту та вивільнили загиблого.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Яворівському районі Львівщини обвалилася стіна школи, внаслідок чого двоє людей дістали травми.