У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Інцидент стався ввечері на території торговельного центру «Південний»
Фото: Релігійна громада мусульман м.Львова «Хідаєт»

Верховний Муфтій Криму: мусульманська спільнота розцінює підпал як свідому провокацію

Увечері 28 квітня невстановлена особа кинула дві пляшки із запальною сумішшю у мечеть на території торговельного центру «Південний» у Львові. Пожежу вдалося ліквідувати, ніхто не постраждав, однак поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює особу зловмисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області та голову Духовного управління мусульман Криму Айдера Рустемова.  

Масштабній пожежі вдалося запобігти

Інцидент стався близько 20:41. Невстановлена особа кинула в мечеть дві пляшки з запальною речовиною і негайно зникла. Внаслідок цього виникло загоряння, яке вдалося швидко ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

Пресслужба поліції Львівської області підтвердила факт інциденту. Правоохоронці розпочали слідчі дії, відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження чужого майна та наразі встановлюють особу людини, яка кинула пляшки.

пошкодження у мечеті
фото: Айдер Рустемов / Facebook

Муфтій назвав підпал провокацією

Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов, який очолює Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим, повідомив про подію у своїх соціальних мережах і висловив позицію спільноти.

«Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від його поглядів. Замах на священне місце – підпал мінбару – є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини», – зазначив Рустемов.

За словами муфтія, мусульманська спільнота розцінює цю ситуацію як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та штучне розпалювання міжконфесійного конфлікту.

Нагадаємо, у вересні 2024 року внаслідок масованого ракетного удару росіян по Києву суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Криму – мечеть на Нивках. Обійшлося без жертв, проте будівлі знадобився ремонт.

До слова, у січні 2025 року у Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
