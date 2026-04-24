Ірина Міллер
Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
Грабіжником виявився мешканець столиці, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини
фото: Національна поліція України

55-річна киянка поверталася додому, коли до неї підбіг нападник і силоміць зірвав сумку з плеча

У столиці винесли вирок 36-річному киянину, який наприкінці минулого року вчинив зухвалий напад на жінку в Голосіївському районі. Завдяки втручанню небайдужого свідка та оперативній роботі поліції, зловмисник проведе за ґратами понад шість років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Подія сталася, коли 55-річна місцева мешканка поверталася додому. Нападник підбіг до неї ззаду, силоміць зірвав сумку з плеча та намагався втекти. Жінка почала кликати на допомогу, і на її крики миттєво відреагував перехожий.

Чоловік наздогнав грабіжника та відібрав викрадену сумку, повернувши її власниці. Хоча самому правопорушнику тоді вдалося втекти з місця події, його свобода була нетривалою.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з кримінальними аналітиками швидко встановили особу фігуранта. Ним виявився мешканець столиці, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 ККУ (закінчений замах на грабіж в умовах воєнного стану). Після завершення розслідування справу передали до суду.

Врахувавши докази поліцейських та «кримінальне минуле» обвинуваченого, суд призначив йому покарання у вигляді шести років і шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який пограбував військового, що втратив кінцівку під час виконання бойових завдань під Курськом. Зловмисник вихопив 5 тис. грн у захисника, коли той на кріслі колісному зупинився біля магазину. Подія сталася біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.  

