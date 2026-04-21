Теракт у Києві. Правоохоронці перевіряють клініку, яка видала «психіатричну» довідку вбивці

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Теракт у Києві. Правоохоронці перевіряють клініку, яка видала «психіатричну» довідку вбивці
У грудні 2025 року зловмисник проходив медогляд у приватній клініці для продовження дозволу на володіння карабіном
Глава МВС: «Сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження»

Міністерство внутрішніх справ розпочало ретельну перевірку приватної медичної установи, де голосіївський стрілець отримав документи для продовження дозволу на вогнепальну зброю. Попри наявність офіційної довідки, у слідства є серйозні сумніви щодо того, чи проходив вбивця реальне психіатричне обстеження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами очільника МВС, правоохоронці вже встановили, що у грудні 2025 року зловмисник звертався до приватної клініки для проходження медогляду. Це було необхідно для продовження дозволу на володіння карабіном, з якого згодом було вчинено масовий розстріл.

«Сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз у рамках провадження всі документи вилучили. І до цієї приватної клініки, звісно, є питання», – наголосив Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що цей випадок стане приводом для масштабної перевірки всіх суб'єктів господарювання, які мають право видавати медичні довідки, зокрема форми про відсутність психіатричних протипоказань для отримання зброї.

Слідство підозрює, що в даному випадку огляд міг бути формальним, що дозволило людині з нестабільною психікою легально володіти вогнепальною зброєю. Наразі всі медичні записи затриманого вилучені, а діяльність клініки вивчається в рамках кримінального провадження.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Підозрюваний у стрілянині в Києві Дмитро Васильченков має родинні зв’язки з Росією, а його публічна активність містила антиукраїнські заяви.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

До слова, реакція поліції під час теракту в столиці 18 квітня 2026 року викрила глибинну проблему українського законодавства: правоохоронці часто вагаються, чи застосовувати зброю через страх опинитися за ґратами. Про це заявив адвокат Олег Мицик, коментуючи дії силовиків під час надзвичайної події.

